Ultime Notizie Roma del 14-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il vice ministro degli Esteri iraniano e capo negoziatore e tu nucleare di Teheran Alighieri cani affermato che a prescindere dal risultato della guerra in corso a Gaza gli Stati Uniti usciranno sicuramente il conflitto in Palestina da una parte c’è il lettore l’occupante il criminale che Viola tutte le regole di base di diritti umani dall’altra parte c’è una nazione oppressa che possiede la terra della Palestina in cui diritti sono stati violati e sta in ogni modo cercando di ottenere i suoi diritti aggiunto bacherina cani come riporta Mary viceministri vengano anche lanciato un appello ai paesi islamici per boicottare i prodotti israeliani evitare le esportazioni di petrolio altri belli di base a questo dentro oggi a mezzanotte sindacati non torneranno ...