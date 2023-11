Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Medio Oriente in apertura secondo i tre le ha aperto il controllo di Gaza e non ha il potere di fermare l’esercito soldati italiani della Brigata di gola mi sono penetrati nel parlamento di Gazzetti prendendo nel controllo virale sui social la foto delle truppe Che espongono le bandiere italiane dietro il banco della Presidenza immediata la reazione di che attraverso il portavoce Ahmed Abdul hadi annunciato che devo l’hai entrerà pienamente in chiamata sarà completamente distrutta Gazza la linea rossa per agevolare la totale distruzione della Resistenza gambe tutti gli ospedali nel nord della striscia Intanto sono fuori servizio per il trailer di ortaggi nell’ ospedale pediatrico Rampi via Garda siti per re Abdullah di Giordania la regione potrebbe ...