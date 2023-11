Ultima chiamata per l’Expo | Gualtieri e Rocca in missione per il ballottaggio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) La caccia all’ultimo voto è iniziata. Quando mancano solamente due settimane all’assegnazione del2030, Roma prova a giocarsi il tutto per tutto. Lo fa da mesi, ma è evidente che nelle ultime settimane le operazioni per raccattare quanti più voti possibile si sono intensificate. Lo dimostra la discesa in campo in prima persona del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E in tempi più recenti lo dimostrano gli ultimi viaggi in Africa del sindaco della Capitale, Roberto, e del presidente della Regione Lazio, Francesco. La speranza è di trovare sostegno, innanzitutto per impedire a Riyad – la principale avversaria di Roma – di vincere già al primo turno. La capitale dell’Arabia Saudita è in lizza insieme a Busan (Corea del Sud) per ospitare l’esposizione universale del 2030: si decide il 28 novembre, quando ...