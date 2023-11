UFFICIALE – Ex Inter | Crespo riparte dall’Emirati Arabi Ha firmato

(Di martedì 14 novembre 2023) Hernan, storico attaccante dell’, ha ripreso ad allenare. Per lui arriva un’occasione in panchina negli EmiratiUniti.– Hernan, dopo l’esperienza in Qatar, ha deciso di continuare ad allenare in Medio Oriente. L’ex attaccante dell’, infatti, ha accettato la proposta dell’Al Ain FC, negli EmiratiUniti. A 48 anni il tecnico argentino ha preso il posto di Alfred Schreuder. Questa la nota del club emiratino: «Sua Eccellenza Sheikh Sultan bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del club sportivo di Al Ain, presidente del comitato esecutivo e presidente del comitato direttivo della gestione degli affari del club di calcio Al Ain, ha ricevuto oggi allo stadio Hazza Bin Zayed Il nuovo allenatore argentino dell’Al Ain, ...

Nuova esperienza negli Emirati Arabi per l'argentino ex bomber di Lazio, Parma, Inter e Milan, Hernan Crespo. Ecco che squadra allenerà ...