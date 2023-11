Udinese | Cioffi | “Dobbiamo essere una squadra umile e coraggiosa”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Nella sosta di novembre ci sarà tempo perdi lavorare e di mettere a fuoco ciò che vorrà vedere nel proseguo di campionato da parte dei suoi. Subentrato a Sottil, il tecnico ex Verona fra le altre, ha fatto bene. Ai microfoni diTonight però ha chiesto di più ai suoi ragazzi per il futuro prossimo.: “Sono stato fortunato a trovare terreno fertile immediatamente. Per lavorare c’era poco tempo. perché ho cominciato mercoledì pomeriggio e quattro giorni dopo eravamo già a Monza. Ho usato i video e il dialogo, quando hai giocatori così l’apprendimento è veloce. Qui pensi a fare l’allenatore e basta, tante altre dinamiche non ti toccano rimani concentrato sul campo e sulla gestione della. Era quello di cui avevo bisogno. Così ho disfatto le valigie che avevo preparato per l’Arabia Saudita e le ...