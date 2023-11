Ucraina | Stoltenberg Nato all’Ue | “La situazione sul campo è difficile Servono più aiuti per arrivare ai negoziati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) “Lasuldi battaglia èe questo ci deve spingere ancora di più ad aiutare l’“, perché “la probabilità di un negoziato accettabile aumenta quanto maggiore è il sostegno militare che forniamo a Kiev”. Il segretario generale dellaJensprova a convincere l’Europa a continuare a fornire armi a Zelensky. Le sue parole di fatto confermano quanto era già emerso nei giorni scorsi: la guerra tra Russia eè in una fase di stallo. E l’esercito di Kiev si sta logorando. Tra gli alleati del Patto Atlantico, specialmente in Ue, aumentano le spinte per l’apertura dicon Mosca. Budapest continua a opporsi all’erogazione dell’ottava tranche dimilitari a Kiev, il 12esimo ...