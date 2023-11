Uccise i suoceri in maniera orribile | le sue dichiarazioni spiazzano i giudici

(Di martedì 14 novembre 2023)i suoinellapiùpossibile, le suein tribunale hanno letteralmente spiazzato iUna vicenda datata 26 febbraio dello scorso anno. Ci troviamo a Porto Torres (provincia di Sassari) dove un uomo di 41 anni, Fulvio Baule,. Nella giornata di oggi è iniziato il processo che lo vede colpevole. Le accuse nei suoi confronti sono inevitabilmente gravi visto che ha ucciso il suocero e la suocera a colpi di ascia. Le vittime si chiamavano Basilio Saladdino e Liliana Mancusa. Non solo: in quella occasione aveva ridotto, in fin di vita, anche la moglie: Ilaria Saladdino. Tribunale (Ansa Foto) Notizie.comNelle ultime ore, dinanzi alla Corte d’assise, presieduta dal giudice Massimo Zaniboni, ...

Non ho mai avuto intenzione di uccidere miei. Non li vedevo da più di tre mesi. Quello che ho fatto, non l'ho fatto con cattiveria". In aula sono state sentite anche le deposizioni dei ...

Sassari, 41enne uccise i suoceri a colpi d'ascia: "Non l'ho fatto con cattiveria" TGCOM

Uccise i suoceri con l'ascia, 'Non l'ho fatto con cattiveria' Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Incidente sul lavoro questa mattina, martedì 14 novembre, a Milano: operaio cade da una scalinata nel supermall che sarà inaugurato domani. Ha riportato una frattura ad una gamba.