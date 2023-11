(Di martedì 14 novembre 2023) Non un "killer freddo", ma "una donna capace di intendere e di volere". La pm di Milano Elisa Calanducci ha chiesto di condannare a 28 anni di reclusione Rosa Fabbiano, imputata davanti alla corte di assise con le accuse di omicidio e vilipendio del cadavere della madre Lucia Cipriano, il cui...

Sarah - ladel 13enne - ha scritto in un post condiviso sui social: 'Le ha sparato un 'cacciatore' senza giubbotto catarifrangente , che gira alle 16.30 del pomeriggio di domenica, sparando a ...

Uccide la mamma, la fa a pezzi e la sigilla nella vasca da bagno: "Estremo disagio" Today.it

Uccide la mamma con l'accetta a Brindisi, i testimoni: Mirco aveva ... Fanpage.it

Uma – un rottweiler – è stata uccisa domenica pomeriggio nell’area verde di Parabiago ... figlio della proprietaria del cane. Sarah – la mamma del 13enne – ha scritto in un post condiviso sui social: ...LONDRA - Indi Gregory è morta in un freddo hospice inglese dove era stata trasferita dopo che l'ospedale Queen’s Medical Centre di Nottingham aveva interrotto i supporti vitali, come stabilito dall'Al ...