Uccide i suoceri a colpi d’ascia | il killer | “Non l’ho fatto con cattiveria”

(Di martedì 14 novembre 2023) Ha ucciso a, Fulvio Baule ora a processo per aver ucciso Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, e di aver ridotto in fin di vita la moglie, Ilaria Saladdino ha dichiarato: “Non ho mai avuto intenzione dire miei. Quello che ho, noncon”. Il 41enne ha ricostruito in aula la dinamica della folle aggressione avvenuta il 26 febbraio 2022, a Porto Torres. LEGGI ANCHE: Il femminicida liberato dal carcere perché obeso parla in tv: “Rischio la vita ogni giorno” Baule al processo: “Non ricordo più nulla” L’imputato, in udienza, ha risposto alle domande della pm Enrica Angioni e ha dichiarato: “Ricordo che ho riportato i bambini a mia moglie in ritardo, mi sono scusato. ...