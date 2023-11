Tutto l’oro di Hamas Per battere l' organizzazione bisogna bloccare i soldi che nutrono l’ideologia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 novembre 2023) Il palco è vuoto, c’è soltanto la riproduzione di una casa in mattoncini. Dei bambini in fila lentamente e con attenzione salgono le scale che portano alla scena, hanno in braccio dei fucili finti,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti