Tutti i numeri di Avio | guardando al ritorno in volo del Vega

(Di martedì 14 novembre 2023) Ricavi per 222,9 milioni di euro, portafoglio ordini a +31% rispetto al 2022, e una posizione di cassa netta a 47,9 milioni. Sono questi idel terzo trimestre 2023 di, l’azienda specializzata in lanciatori spaziali. Il consiglio di amministrazione della società di Colleferro ha esaminato e approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi dell’anno, con il successo della missione VV23 del, a margine dei risultati ottenuti dal gruppo al summit Esa di Siviglia e in vista delindelC. Le parole dell’amministratore delegato “I risultati economici e finanziari sono in miglioramento, grazie ad un cambiamento nel mix di business e ad una parziale riduzione del costo dell’energia nell’Eurozona”, ha detto l’ad Giulio Ranzo. “Parallelamente, l’azienda ha ...

... e le promesse non mancano ma c'è ancora da trovare i. Perché se per fare un albero come ... "elementi, comunque, sui quali stiamo lavorando" con idee chiare - assicurano - e che ha come ...

Ecomondo, tutti i numeri (da primato) dell'edizione 2023 Formiche.net

Tutti i numeri dei soccorsi messi in campo per fronteggiare l’alluvione tvprato.it

CAGLIARI. Un settore in fortissima crescita, con un fatturato in aumento del 22% nell'ultimo anno. Vola l'extra alberghiero in Sardegna, quella fetta di turismo che comprende strutture come b&b, case ...Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - C’è anche un Comune di 657 anime, sul podio nazionale degli enti pubblici che gestiscono il maggior numero di beni confiscati alla mafia. È Roccella Valdemone, in provin ...