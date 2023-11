Tutti i margini del Summit Apec di San Francisco L’analisi di D’Anna

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) Giocheranno a carte scoperte. O quasi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping si conoscono a fondo da decenni e dai rapporti aggiornati fino a mercoledì mattina delle rispettive intelligence sapranno pressappoco tutto l’uno dell’altro. Punti deboli e punti di forza. Dalle promesse non mantenute d’appeasement economico militare fatte da Xi a Obama e Trump, all’accentuazione esponenziale dei controlli sulle aziende americane, europee ed occidentali che operano in Cina, alla ossessionante e spietata repressione di ogni pur infinitesimale forma di dissidenza interna, ai tentativi di Washington di arginare la pervasiva attività di sistematico rastrellamento di brevetti, segreti industriali, scientifici e soprattutto militari che Pechino conduce in tutto il mondo. Apparentemente Biden parte in difficoltà. Istituzionalmente e sul ...