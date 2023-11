Tudor e il paragone Osimhen-Vlahovic | la frase che fece infuriare i tifosi del Napoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 novembre 2023) Ormai Rudi Garcia è solo un ricordo, Igorè il candidato numero 1 per la panchina del, o almeno lo era fino a ieri, prima che il nome di Walter Mazzarri irrompesse sulla scena partenopea. Ieri l’incontro con il presidente De Laurentiis che ha parlato con il tecnico ex Marsiglia e gli ha proposto 1 anno di contratto rispetto ai due che avrebbe richiesto. Contemporaneamente, è tornata in auge una vecchia dichiarazione diche ha indispettito iazzurri.? Era il marzo del 2022, vigilia di Verona-. Alla precisa domanda su chi fosse il miglior attaccante della Serie A trarispose: “è un giocatore forte ma il più forte secondo ...