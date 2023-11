Tudor | De Laurentiis ne ha rilevato le asperità caratteriali Non ha deciso Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023), Dene hale. Non ha. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Il primo colloquio con De, ieri negli uffici della Filmauro a Roma, è stato soprattutto conoscitivo. Ed è terminato in maniera interlocutoria: il presidente ha preso tempo per dare il suo o.k. definitivo, e non è escluso che il suo casting continui. Aurelio. Che così ha voluto dare il primo segnale al tecnico croato: l’empatia aspetto prioritario prima di passare a discutere di ingaggio e modalità contrattuali.si è mostrato per quello che è sempre stato: uomo dal polso di ferro, che non accetta compromessi e che ha bisogno di una autonomia gestionale all’interno dello spogliatoio. De ...