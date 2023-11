Tsitsipas-Rune oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Stefanosaffronterà Holgernella fase a gironi delle Atpdi, in programma dal 12 al 19 novembre. Match cruciale in ottica qualificazione visto che si affrontano i due giocatori sconfitti nella giornata inaugurale del Gruppo Verde.si è arreso con un doppio 6-4 a Sinner, mentreè riuscito a tenere in campo per oltre tre ore Djokovic, salvo poi cedere al terzo set. Entrambi vanno dunque a caccia del riscatto e di un successo che terrebbe vive le loro speranze di superare il girone in vista dell’ultima giornata. Persi tratta della seconda partita in carriera al Master, mentre, che si è laureato Maestro nel 2019, non ha più passato il girone dopo quella volta. ...