Truffe alle assicurazioni | sequestrati 700mila euro di beni ad un pregiudicato di Nettuno

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 novembre 2023 –mobili e immobili sono stati posti sotto sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino, nei confronti di undi, per ricettazione, truffa, reati ambientali e porto abusivo d’armi. L’uomo, titolare di un’impresa di autocarrozzeria e al momento detenuto, era già stato colpito da analoga misura nel 2013 e a luglio di quest’anno era stato arrestato, insieme ad altre due persone, poiché accusato diai danni di compagnie di assicurazione. Il provvedimento ablativo costituisce l’epilogo degli accertamenti economico-patrimoniali svolti dFiamme Gidella Compagnia di...

News - SPETTACOLO TRUFFE ANZIANI Comune di Rescaldina

IT-alert, attenzione alle truffe: non c'è nessuna app ufficiale Hardware Upgrade

Ecco la lista e le date IT-alert, attenzione alle truffe: non c'è nessuna app ufficiale SSD esterni SanDisk guasti, un firmware non basta: il problema è hardware Elon Musk: in arrivo il film sulla ...Le sbatteva la testa contro il muro, le lanciava le sedie dietro la schiena, soprattutto le «vessazioni fisiche e psicologiche» annoverate dal gip di Roma Anna Maria ...