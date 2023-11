Trovato con armi e droga | arrestato giovane incensurato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin possesso di, un 22enneè statodai Carabinieri di Giugliano in Campania. I militari monitoravano da qualche giorno la sua abitazione, insospettiti da alcuni segnali, e quando ilstava per uscire in scooter dal garage gli è stato dato l’alt: ha provato a fuggire, ma è stato bloccato. Addosso e nello scooter sono stati recuperati una pistola 357 magnum con matricola abrasa con tre proiettili nel tamburo, oltre 100 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione e 270 euro in contante ritenuto provento illecito. Nel garage, invece, una Smith & Wesson con matricola illegibile, una pistola lanciarazzi, una a gas, una scacciacani senza tappo rosso, un manganello telescopico, un pugnale e 5 ...