Tresivio Rosalinda Tegiacchi uccisa da un’onda anomala a Tenerife

(Di martedì 14 novembre 2023), 65 anni originaria della Valtellina, è annegata dopo essere stata travolta dasulla spiaggia di. In pensione da un anno,aveva deciso di trascorrere un intero mese con il compagno Dino Botatti alle Canarie., volontaria della Protezione civile degli Alpini di(Sondrio), stava passeggiando sulla riva quando all’improvvisol’ha trascinata nell’oceano. Dino Botatti ha tentato di trattenerla, ma la forza dell’acqua era troppo violento eè stata inghiottita. Quando i soccorsi l’hanno recuperata e riportata in spiaggia, laera già ...

Ieri mattinaTegiacchi, 65enne di(Sondrio) è annegata nell'Atlantico, travolta ed inghiottita da un'onda anomala. Si trovava sulla spiaggia con il compagno, con cui stava cercando ...

Onda anomala uccide una turista valtellinese a Tenerife Radio Lombardia

Turista italiana muore a Tenerife travolta da un'onda anomala: Rosy Tegiacchi affogata sotto gli occhi del mar ilmessaggero.it

Una donna originaria della Valtellina è annegata dopo essere stata travolta da un'onda anomala sulla spiaggia di Tenerife. In pensione da circa un anno, Rosalinda Tegiacchi, 65 anni, aveva deciso di t ...Rosalinda Tegiacchi era nota in Valtellina come volontaria dell'Ana. Aveva un nuovo compagno dopo aver assistito a lungo il marito malato, a cui aveva anche ...