(Di martedì 14 novembre 2023) Un viaggio diverso dal solito, a passo lento, lontano dagli itinerari più battuti. Inquando la bellezza della natura risplende solo per pochi, il sole scalda il cuore e ci si può immergere nelle tradizioni

... Toscana, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e), il mercato contadino ... Nei giorni della kermesse i negozi del centro cittadino restano aperti, mentree visite ...

Trekking in Sardegna: 5 cammini da sogno Vanity Fair Italia

Trekking o arrampicata: alla scoperta della natura selvaggia dell’Isola Cronache Nuoresi

l’inverno breve e mite di quest’isola si rivela una condizione particolarmente favorevole per un trekking tra scenografiche scogliere e dolci pendii coperti di macchia mediterranea. La rete di cammini ...“In Sardegna tutto l'anno”: in occasione di Juventus-Cagliari l’Air Palace Hotel di Leinì (Torino), sede del ritiro rossoblù, ha ospitato una mostra per ...