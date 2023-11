Travolta da onda anomala a Tenerife | morta turista italiana

(Di martedì 14 novembre 2023) Riccardo Tangherloni, referente del gruppo di Protezione civile Ana di Tresivio, ha raccontato al quotidiano di essere stato avvisato da un altro volontario, che era in vacanza con la 65enne ed è ...

Una 65enne di Tresivio (Sondrio) è mortada un'anomala mentre passeggiava sulla spiaggia a Tenerife, la più grande delle isole Canarie. Lo riporta oggi il quotidiano locale La Provincia di Sondrio. L'incidente La donna si ...

Rosy Tegiacchi, originaria di Tresivio (Sondrio), si trovava alle Canarie con il compagno, conosciuto da poco durante il servizio di volontariato per ...Ex dipendente del Settore Caccia e Pesca dell'amministrazione provinciale, era in pensione da un anno e volontaria della Protezione civile Ana. Ieri mattina la 65enne è andata a passeggiare sulla ...