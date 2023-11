Travis Kelce e Taylor Swift fanno sul serio e noi scommettiamo sulle nozze nel 2024

E allora perché rischiare Non è per caso che Rodgers sia infastidito dalla tanta pubblicità che viene data aper la sua love story con Taylor Swift (nel bye week è persino volato a ...

Ecco perché Taylor Swift e Travis Kelce (ci) piacciono così tanto Grazia

Taylor Swift: bacio, Travis Kelce: video virale AMICA - La rivista moda donna

Dopo il suo concerto a Buenos Aires, l'11 novembre, Taylor Swift ha fatto qualcosa d'inaspettato: si è avvicinata a Travis Kelce, che la attendeva a bordo del palco, e lo ha baciato appassionatamente.L’artista ha modificato la frase ’Karma is that guy on the screen, running straight home to me’ in ‘Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me’ facendo riferimento ai Kansas City Chief ...