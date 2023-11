Trasporto marittimo | Pichetto | Posta questione Ets a Consiglio ministri Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - La "problematica" relativa all'attuazione del sistema Ets in relazione al settore del"è stata giustamente" in sede Ue perché "il calcolo non è stato fatto correttamente e corre il rischio di diventare un grande autogol per il nostro Paese: nell'ultimoeuropeo deiho posto lain termini pratici. Diventa addirittura un incitamento a inquinare di più, a fare percorsi più lunghi per pagare di meno". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, nel suo intervento Assemblea Generale Alis, in merito alle potenziali ricadute dell'applicazione della direttiva Ets ai trasporti marittimi nei porti Ue di scalo per il trasbordo di container. "Il commissario europeo ...