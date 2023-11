Trasporto marittimo | Grimaldi | Tassazione Ets ci farà fare tornare indietro di 30 anni

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - ''Auspichiamo maggiori investimenti in ricerca, sviluppo e formazione così da evitare di aggiungere e prevedere ulteriori tasse e costi per cittadini e imprese. Mi riferisco in particolare al sistema diETS applicato al solo, in vigore da gennaio 2024, che rappresenta un esempio di scelte opinabili e discutibili, dannose per l'Europa stessa''. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido, in occasione dell'assemblea dell'assemblea generale. ''Infatti l'ETS rischia purtroppo di compromettere e vanificare gli sforzi ed i risultati raggiunti finora dagli armatori, ad esempio attraverso le virtuose Autostrade del Mare, che proprio l'Europa ha voluto fortemente incentivare negli ultimicon l'obiettivo di sottrarre i camion dalle strade e ...

La "problematica" relativa all'attuazione del sistema Ets in relazione al settore del"è stata giustamente posta" in sede Ue perché "il calcolo non è stato fatto correttamente e corre il rischio di diventare un grande autogol per il nostro Paese: nell'ultimo ...

Trasporto marittimo, Pichetto: 'Posta questione Ets a Consiglio ministri Ue' Adnkronos

Il presidente: 'Ad oggi ringraziamo il Ministero per quanto fatto per il settore ed esprimiamo profondo orgoglio per il grande risultato a beneficio del Paese e dell’intera collettività' ...''L'Ets è una nuova ipertassazione che partirà dal primo gennaio 2024 e che andrà a gravare sugli armatori che poi dovranno a loro volta farla ricadere sui cittadini italiani e sulle imprese che ...