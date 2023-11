Trasporto marittimo | Grimaldi | “Tassazione Ets ci farà fare tornare indietro di 30 anni”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – ''Auspichiamo maggiori investimenti in ricerca, sviluppo e formazione così da evitare di aggiungere e prevedere ulteriori tasse e costi per cittadini e imprese. Mi riferisco in particolare al sistema diETS applicato al solo, in vigore da gennaio 2024, che rappresenta un esempio di scelte opinabili e discutibili, dannose per l’Europa stessa''. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido, in occasione dell'assemblea dell'assemblea generale. ''Infatti l’ETS rischia purtroppo di compromettere e vanificare gli sforzi ed i risultati raggiunti finora dagli armatori, ad esempio attraverso le virtuose Autostrade del Mare, che proprio l’Europa ha voluto fortemente incentivare negli ultimicon l’obiettivo di sottrarre i camion dalle strade e ridurre le ...