Trampolino elastico | Italia lontana dai vertici ai Mondiali | i pass olimpici restano difficili

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) L’è stata poco più che una comparsa ai2023 di, andati in scena nel weekend a Birmingham (Gran Bretagna). Tutti gli azzurri sono stati eliminati nelle qualificazioni per quanto riguarda le gare individuali, ovvero le uniche che saranno presenti anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, e nessuna coppia azzurra è riuscita a superare il primo turno nelle prove di syncro. Alla vigilia della rassegna iridata non c’erano grandi aspettative, ma si sperava che almeno uno dei nostri portacolori staccasse quantomeno il biglietto per la semifinale. Samuele Patisso Colonna è l’unico che ci è andato vicino, fermandosi a quattro decimi dall’obiettivo. Il vertice internazionale resta oggettivamente lontano per il Bel Paese, che vanta pochi praticanti in questa specialità a causa, soprattutto, delle ...