Tragedia sul lavoro a Treviso | operaia muore incastrata in un macchinario

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Un'di nazionalità albanese è morta per un incidente sulnella ditta di produzione e commercializzazione di surgelati Bocon srl di Pieve di Soligo, in provincia di. Dalle prime verifiche sembra che l', 26 anni, sia rimasta ", all'altezza del capo, in undella ditta", si legge in una nota dei carabinieri. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto carabinieri, personale Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di) e Vigili del Fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.