Tragedia ad Atessa | Donna di 54 Anni Si Lascia Cadere da Piazza Oberdan e Muore

- Ancora un dramma in Abruzzo, un altro suicidio che questa volta si è consumato ad( Chieti ) dove una donna di 54 anni, residente a Sant'Eusanio del Sangro, si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto per circa 10 metri da Piazza Oberdan sul parcheggio multipiano, nel centro ...

ATESSA – Ancora un dramma in Abruzzo, un altro suicidio che questa volta si è consumato ad Atessa (Chieti) dove una donna di 54 anni, residente a Sant’Eusanio del Sangro, si è tolta la vita lanciandos ...«Quel giorno mi sono fermato sul ponte sul fiume Osento dove in 50 anni mai mi ero fermato, mi chiedo perché l’ho fatto. Io non c’ero con la testa, vedevo ...