Tragedia a Sermoneta | ucciso a bottigliate un trentenne nigeriano durante una festa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023) Una serata tra connazionali nigeriani asi è trasformata in una, culminando con la morte di John Eric, un 31enne residente a Roccagorga. La, apparentemente un momento di svago e condivisione, ha preso una svolta drammatica a causa di una lite scatenata da futili motivi. L’allarme al 118 è stato lanciato da un anziano proprietario di un edificio in via Dormigliosa 34, dove risiedevano lavoratori stranieri. Sul cortile di fronte a una delle abitazioni, gli operatori sanitari hanno trovato John Eric riverso a terra in una pozza di sangue. Purtroppo, il medico legale ha potuto solo constatare il decesso per omicidio.un ragazzodopo lite aSecondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di, la serata tra ...