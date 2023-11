Traffico Roma del 14-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Luceverdeda ritrovati all’ascolto dalla redazione ancora critica la situazione tra la zona del Villaggio Olimpico è quella di Tor di Quinto a causa della chiusura del Corso di Francia per interventi urgenti al fondo stradale in corrispondenza di via Flaminia nei due sensi di marcia incolonnamenti quindi sia su via Flaminia sia su Corso di Francia nelle due direzioni ripercussioni anche lungo la tangenziale est rallentamenti e code tra via dei Monti Tiburtini e Corso di Francia in direzione Olimpico sul viadotto della Magliana in fila per incidente per lavori tra via Cristoforo Colombo e via Isacco Newton in direzione Fiumicino auto in coda su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia è sempre verso Ostia sulla via del mare code a tratti per incidente in corrispondenza di Vitinia per i dettagli di queste altre notizie ...