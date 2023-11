Traffico Roma del 14-11-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Luceverdedai trovati all’ascolto congestionata la circolazione in zona Villaggio Olimpico e Tor di Quinto a causa della chiusura di Corso di Francia per interventi urgenti fondo stradale in corrispondenza di via Flaminia in direzione del raccordo e tra via di Vigna Stelluti e via Flaminia verso il centro incolonnamenti quindi sia su via Flaminia che Corso di Francia nelle due direzioni ripercussioni anche lungo la tangenziale est rallentamenti e code tra via dei Monti Tiburtini e Corso di Francia in direzione Olimpico viadotto della Magliana incolonnamenti per lavori tra via Cristoforo Colombo e via Isacco Newton in direzione Fiumicino lungo il raccordo anulare code a tratti in interna tra Bufalotta e casino lì tra la Pisana & via Aurelia code a tratti anche in esterna tra laFiumicino ed il bivio per Napoli ed ancora file su via ...