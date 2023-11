Traffico Roma del 14-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità davanti al Ministero delle imprese del made in Italy di Vietri sotto il diavolo in via di San Basilio da via del basilico a piazza Barberini in via Salaria avanzata oggi il cantiere all’altezza di Settebagni deviazione delle linee di bus 039 135 in particolare della 135 in direzione della Stazione Tiburtina sono disattivate qua Sofia scalagna e trasferite sul lato opposto e lavori Italgas che comporta un restringimento di carreggiata in via della Stazione di Ottavia sono delle date tue linee di bus 546 e la notturna è 1907 In collaborazione con Luce Verde infomobilità