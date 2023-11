Traffico Roma del 14-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Luceverdeveri trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani riaperta da poco alla transito la via Casilina prima chiusa per incidente tra Viale della Primavera e via dei Gordiani incidente Concorde sulla via Appia Nuova altezza aeroporto di Ciampino nelle due direzioni rallentamenti e code sulla tangenziale est ma pertra Salaria & via dei Campi Sportivi nelle due direzioni il pomeriggio dalle 14:30 alle 18 se ti in via Molise davanti alla sede del Ministero delle imprese possibili ripercussioni aldi zona a per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio accurato e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità