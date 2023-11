Traffico Roma del 14-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e bagni per una nuova padre cantiere Anas strade stringimento di carreggiata in via della Stazione di Ottaviadeviatolento sulla Trionfale E sulla via Camilluccia Val Melaina chiusa via Podenzana per un cantiere stradale viabilità rallentata sulla tangenziale in direzione San Giovanniintenso in via Casilina per un incidente all’altezza di via dei Gordiani rallentamenti su Viale Palmiro Togliatti in direzione Tiburtina Ponte Mammolointenso sul lungotevere tra ponte Flaminio e Ponte Testacciointenso sulla Pontina e sulla Colombo in direzioneIn collaborazione con Luce Verde infomobilità