Traffico Roma del 14-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Luceverdedai Trovati al microfono Sonia cerquetani a nord della capitaleintenso con code direzione centro sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana e poi il raccordo e tombe di Nerone ed ancora sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti in più tratti della Salaria altezza Settebagni e tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe si sta in coda diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare trafficato concludi anche il tratto Urbano della A24 tra raccordo e la tangenziale est e file poi sulla tangenziale Tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code sulla diramazionesud e dell’auto sole tra Torrenova e il raccordo anulare pile lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia e poi sull’ esterna tra svincolo A24 e Tuscolana sulla via ...