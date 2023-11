Traffico Roma del 14-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Luceverdemai trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani intenso ilsu strade ed autostrade in direzione della capitale file sulla Cassia Veientana tra la Storta Giustiniana e poi tra raccordo e tombe di Nerone ed ancora sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti Code in più tratti della Salaria altezza Settebagni e tra via di Villa Spada è l’aeroporto si sta in coda sulla diramazione dinord da Settebagni a raccordo anulare trafficato con code anche il tratto Urbano della A24 Creta accordo e la tangenziale est e sulla tangenziale file tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo anulare file lungo la carreggiata interna del tra Casilina e Appia e poi sull’ esterna tra svincolo A24 e Tuscolana maggiori ...