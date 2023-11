Tra manovra e debito. La (vera) sfida italiana secondo Giorgetti

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) Il governo italiano ha appena messo a terra la, col favore dei mercati, delle imprese e con due promozioni non scontate già in cassaforte, quella di Standard&Poor’s e Fitch (venerdì è atteso il verdetto di Moody’s). Ma questo è il presente. Il futuro potrebbe raccontare una storia diversa. Per questo Palazzo Chigi non può non porsi il problema delpubblico, il quarto al mondo e per tradizione ipoteca onnipresente sulla crescita e la spesa. A onor del vero, il ministro dell’Economia, Giancarlo, ha più volte espresso la propria profonda convinzione circa la necessità di lavorare a una traiettoria il più discendente possibile, anche sull’onda emotiva di un inevitabile e prossimo ritorno delle regole di bilancio per i Paesi dell’Unione. E c’è da giurarci che al Tesoro già stiano lavorando alla messa in ...