Totti | «Dybala-Lukaku miglior coppia d’attacco in Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Francescoè intervenuto alla Bobo Tv dove ha parlato delle coppieinA e in particolare elogiando quella della Roma Francescoè intervenuto alla Bobo Tv dove ha parlato delle coppieinA e in particolare elogiando quella della Roma. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «è il fulcro della squadra, quello che fa la giocata. Insieme alla forza diesce fuori un binomio top che tutti vorrebbero inA. Tra loro e Lautaro-Thuram scelgo, per me è laperfetta e speriamo ce lo facciano vedere prima possibile».