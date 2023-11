Torino | Soppy | il riscatto dall'Atalanta è lontano

(Di martedì 14 novembre 2023) Brandonè uno dei giocatori arrivati in estate al. Il terzino è stato acquistatocon l formula...

All.: Palladino(3 - 5 - 2) - Milinkovic - Savic; Tameze (41 st Vojvoda), Buongiorno, ... A disposizione: Gemello, Popa, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck,, N'Guessan. All.: Juric Arbitro: ...

Torino, i convocati di Juric per Monza: presente Rodriguez, Soppy torna in lista Toro News

Monza - Torino (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.Torino. Continua il momento delicato per la squadra di Juric. Dopo le polemiche sugli episodi arbitrali, arriva il decimo infortunio muscolare.