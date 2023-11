Torino | lesione di basso grado all’adduttore per Linetty

- C'è un che va in doppia cifra, ma in questa statistica sarebbe meglio avere numeri bassi: ... Per quanto grave, laalnon è conteggiata. E così vale per i casi di Djidji, Zima, Sazonov e ...

TORINO: LESIONE PER RICCI, PROBLEMA PIÙ LIEVE PER RODRIGUEZ - Sportmediaset Sport Mediaset

Torino, lesione per Ricci. Problema più lieve per Rodriguez Sportitalia

Al fianco del giovane: da Vanja a Juric ai collaboratori: "Può capitare. Lezione imparata: non ti succederà più". E adesso il lituano diventerà fondamentale ...Il tre ottobre da Torino, al Festival delle Regioni ... Con un ulteriore pensionamento il prossimo anno resterà solo uno specialista in angiologia e lesioni cutanee per l'intera provincia. La Asl ...