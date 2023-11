Torino | al Filadelfia si rivede Djidji

... dove su entrambi i lati sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli; dal 12 al 19 novembre - il controviale Est di corso Agnelli, da viaa piazzale Grande...

Chiusura strade Torino per le ATP Finals 2023: info sulla viabilità SicurAUTO.it

Iniziano le Atp Finals, ecco come arrivarci e come cambia la viabilità per Torino La Stampa

Al fianco del giovane: da Vanja a Juric ai collaboratori: "Può capitare. Lezione imparata: non ti succederà più". E adesso il lituano diventerà fondamentale ...Il difensore vede sempre più vicino il ritorno in campo: ora si sta allenando al Filadelfia per tornare a disposizione dopo la pausa ...