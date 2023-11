Topi nella scuola del Vomero | classi vuote e proteste dei genitori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina la campadell’istituto Comprensivo “Ignazio di Loyola” del quartiere napoletano dell’Are, sulla collina delha suonato a vuoto. Decine ledella materna, primaria e secondaria che hanno deciso in segno di protesta di non entrare a causa della segnalazione diall’interno dell’istituto. Infatti, da quasi una settimana alunni e insegnanti segnalano la presenza diall’interno dell’istituto. Da prima con l’avvistamento di un roditore da parte di un piccolo alunno della materna e poi con il ritrovamento di escrementi nelleal piano terra dell’istituto. Nonostante le varie segnalazioni laè ufficialmente aperta, ma isul piede di guerra, in ...