Tony Blair e la via nordirlandese per la Palestina

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 novembre 2023) Tanti gli incroci dell'ex primo ministro britannico con il Medio Oriente, per otto anni inviato del Quartetto. Ora trapela (senza smentite) da Israele il suo nome come possibile coordinatore umanitario per la Striscia di Gaza: "Uno Stato palestinese potrà realizzarsi solo se ci sarà un cambiamento fondamentale nella loro strategia"