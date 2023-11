Tommaso Paradiso approda a Napoli con “Tommy 2023”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArriva a”, il tour nei palazzetti diche farà tappa al Palapartenope domenica 19 novembreè stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno. Durante la primavera del 2022 il suo “Space Cowboy Tour” ha portato l’omonimo disco nei teatri di tutta Italia. In estate è arrivato il “Summer Tour”, una festa che ha collezionato numerosi sold out al suono delle grandi hit di uno dei cantautori più amati della scena contemporanea italiana. “” sarà l’occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che hanno resouno dei più ...