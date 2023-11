Tiro con l’arco | quattro azzurre nella top5 al Kings of Archery! Bene anche Nespoli

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Prima uscita della stagione indoor molto positiva per i big della Nazionale italiana olimpica dicon, impegnati lo scorso weekend in quel di Eindhoven (Paesi Bassi) per ilof Archery 2023. La grande classica internazionale ha visto la partecipazione quest’anno di 910 atleti complessivi tra ricurvo, compound e arco nudo. Il movimento azzurro ha ben figurato specialmente nel ricurvo femminile, connostre portacolori approdate al round finale dopo tre serie da 30 frecce in qualificazione sulla distanza dei 18 metri al coperto. Tatiana Andreoli ha trionfato con un percorso netto impressionante tra ranking round, finale e spareggi, scoccando 96 “dieci” su 96 tiri e aggiudicandosi il primo premio davanti alla francese Laurena Villard e all’italiana Chiara Rebagliati. Bel Paese ai piedi del podio ...