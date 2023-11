“Tina Cipollari? Ma è pazzesco” Uomini e Donne | che colpo di scena | la scelta di Maria

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 novembre 2023), in arrivo la rivoluzione diDe Filippi. Si annunciano grosse novità per il dating show di Canale 5 che negli ultimi giorni ha già vissuto tante emozioni. Innanzitutto il ritorno come tronista di Ida Platano dopo la rottura con Alessandro Vicinanza. La relazione con l’ex cavaliere sembrava finalmente quella giusta, ma qualcosa non ha funzionato. Ma attenzione, c’è stato anche un altro clamoroso ritorno. Parliamo di Armando Incarnato che dopo essere stato assente per diverse settimane è ricomparso in una delle ultime registrazioni. Adesso, comunque,De Filippi è pronta a rivoluzionare completamente il suo programma. Dopo aver puntato su Ida e il ritorno di Armando ecco che una grossa novità dovrebbe riguarda l’opinionista. Proprio oggi, 14 ...