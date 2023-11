TikTok | paese vieta l’utilizzo del social | ecco perché

Leggi su zon

(Di martedì 14 novembre 2023) Il governo del Nepal ha annunciato che vieteràdell’appa tutta la popolazione. La popolare piattaforma di condivisione video, che conta circa un miliardo di utenti mensili, ha dovuto affrontare restrizioni in molti paesi per la presunta violazione delle regole sui dati e per il suo potenziale impatto dannoso sui giovani. A spiegarlo è il ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell’Informazione Rekha Sharma: “La decisione dire è stata presa oggi e le autorità competenti stanno attualmente affrontando le questioni tecniche.viene usato per diffondere contenuti che disturbano l’armoniae e sconvolgono le strutture familiari e le relazionii”. La scelta di bloccare ilnetwork sarebbe legata, secondo i media ...