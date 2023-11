Thomas | cacciatore di pusher e borseggiatrici a Milano | “denuncio lo spaccio di droga con un fischietto”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 Piccoli Brumotti crescono: così potrebbe essere intitolata la storia diSbriglio, un ragazzo 19enne che ha fatto della lotta contro ie i borseggiatori una vera missione. Proprio come Brumotti, che per le sue missioni più volte le ha prese di santa ragione, anchesi è ritrovato spesso in brutte situazioni ma non ha intenzione di fermarsi. Ora è diventato famoso, tutti lo conoscono come il “di”, tanto che il Corriere ha deciso di intervistarlo e di raccontare la sua storia. L’infanzia rubata disin da 7 anni è stato traumatizzato dai tossici, che invadevano il parco dove abitava a Solaro, vicino Saronno, occupando quegli spazi destinati ai bambini per giocare. “I tossici ...