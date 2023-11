Non come è accaduto a Lecce, con il fallo avvenuto con pallone ancora in volo, e quando ègiocabile da parte di Piccoli il rossonerosi era già rialzato. Ma ormai le regole cambiano ...

Thiaw è diventato papà: le congratulazioni del Milan sui social Pianeta Milan

FIOCCO ROSA IN CASA MILAN: THIAW DIVENTA PAPÀ - Sportmediaset Sport Mediaset

Fiocco rosa in casa Milan. Malick Thiaw è infatti diventato papà: la moglie Aminah ha dato alla luce Moussa Laye. "Benvenuta Moussa ...Non come è accaduto a Lecce, con il fallo avvenuto con pallone ancora in volo, e quando è diventato giocabile da parte di Piccoli il rossonero Thiaw si era già rialzato. Ma ormai le regole cambiano ...