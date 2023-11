The Killer | ecco perché Brad Pitt ha rifiutato la reunion con David Fincher

(Di martedì 14 novembre 2023)hadi recitare in The, abbandonando così la possibilità di unacon, il regista di The, ha spiegatonon si è riunito conper il suo nuovo film su Netflix, rivelando anche il motivo per cui Michael Fassbender è stato scelto per il ruolo principale. Il film segue le vicende di un assassino che intraprende un viaggio in tutto il mondo dopo aver fallito una missione. Durante una recente intervista pubblicata da Rolling Stone,ha rivelato cheha deciso di non unirsi al cast di The ...

David Fincher , il regista di, ha spiegato perché non si è riunito con Brad Pitt per il suo nuovo film su Netflix, rivelando anche il motivo per cui Michael Fassbender è stato scelto per il ruolo principale. Il film ...

"The Killer" di David Fincher non convince Fumettologica

“The Killer” il thriller di pensiero - ilNapolista IlNapolista

Ecco perché Brad Pitt ha rifiutato di recitare in The Killer, abbandonando così la possibilità di una reunion con David Fincher.Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...