Terribile incidente in via Casilina | ciclista muore dopo lo scontro con un furgone

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 novembre 2023) Unstradale si è verificato a Roma. E ad avere la peggio è stato ancora una volta un. La tragedia è avvenuta martedì mattina sulla via, in zona Villa De Sanctis, a Roma. L’uomo che era in sella alla sua bicicletta è morto sul colpoun violentissimo impatto con un. Leggi anche:tragico, Danielea soli 32 anni. L’amico alla guida in fugastradale in viaa Roma:unL’stradale è avvenuto all’incrocio fra lae via dei Gordiani, in zona Roma Est. Ad intervenire sul luogo del tragico impatto sono stati gli agenti del V gruppo ...